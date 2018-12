CD Projekt RED ribadisce | Cyberpunk 2077 uscirà quando sarà pronto

Cyberpunk 2077 : il lead level designer di RiME si unisce a CD Projekt RED : Dopo che l'associate design director di Cyberpunk 2077, Kyle Rowley, ha lasciato CD Projekt RED la scorsa settimana per unirsi agli sviluppatori di Control, Remedy, lo studio polacco ha ora accolto un nuovo membro nel suo team. Come segnala Gamingbolt, si tratta di Manuel Mendiluce, che ha lavorato per otto anni presso lo studio indipendente Tequila Works come lead level designer. Lo sviluppatore ha partecipato ai lavori per giochi come RiME e ...

CD Projekt RED regala una fantastica giacca di Cyberpunk 2077 ad un dipendente per i suoi 10 anni nello studio : Uno sviluppatore di Cyberpunk 2077 ha avuto come regalo commemorativo, per il compimento dei suoi 10 anni all'interno degli studi di CD Projekt Red, un fantastico regalo a tema Cyberpunk 2077.Come riporta Dualshockers infatti, può capitare che un datore di lavoro decida di commemorare la permanenza dei suoi dipendenti più fedeli, e in questo caso lo studio polacco ha pensato bene di regalare una giacca in pelle e brandizzata Cyberpunk 2077, con ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED punta a pubblicare un gioco rifinito come Red Dead Redemption 2 : Il team di CD Projekt RED è decisamente impegnato nello sviluppo di Cyberpunk 2077, dopo il successo di The Witcher 3: Wild Hunt. Lo studio polacco sembra puntare piuttosto in alto in termini di qualità.Durante una conference call per gli investitori e gli analisti, il CEO della compagnia Adam Kiciński è stato invitato a commentare ciò che è stato appreso dall'uscita di Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games, dato che i bug di The Witcher ...

CD Projekt RED : l'interesse per Cyberpunk 2077 è molto più grande rispetto a The Witcher 3 : Durante il report finanziario relativo al terzo trimestre 2018 di ieri, Adam Kiciński, CEO di CD Projekt RED, ha parlato di Cyberpunk 2077. E dalle sue dichiarazioni, si apprende del grande interesse per il gioco registrato dai trailer pubblicati quest'anno. Di fatto, secondo Kiciński, l'interesse è "molte volte" più grande rispetto a The Witcher, come riporta Wccftech."Il gameplay trailer di Cyberpunk 2077 di 48 minuti è stato ...