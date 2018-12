La vita portata sulla Terra dagli asteroidi? Qualche conferma

Oumuamua e la panspermia galattica - “la vita trasportata per migliaia di anni luce” : L’intruso del Sistema Solare potrebbe non essere solo: altri oggetti come la cometa Oumuamua potrebbero vagare nella Via Lattea trasportando i mattoni della vita. Lo indica una simulazione secondo la quale una stella simile alla nostra vicina di casa, Alpha Centauri, potrebbe liberare ogni anno migliaia di corpi celesti simili a Oumuamua e che il Sistema Solare potrebbe catturarli al ritmo di uno al secolo. La simulazione, anticipata sul sito ...