Fortnite | la neve si sta espandendo e arriverà a coprirà tutta l' isola?

Fortnite : la neve si sta espandendo - coprirà tutta l'isola? : I giocatori più attenti di Fortnite stanno notando una serie di lievi cambiamenti nella mappa di gioco, con l'inizio della stagione 7.Come riporta Fortniteintel, possiamo infatti vedere come il bioma nevoso che si situa nel quadrante sud-ovest dell'isola si stia lentamente espandendo.La nuova stagione 7 di Fornite ha rinnovato il titolo con qualche nuovo elemento nella mappa, aggiungendo nuovi punti di interesse, neve con laghi ghiacciati e ...

Fortnite - la neve si scioglie e appare il misterioso castello - : Finalmente Fortnite ci porta nel pieno del clima natalizio grazie all' aggiornamento 7.10 che ha dato avvio all' evento di Natale . Con l'inizio della Stagione 7 era arrivato il freddo nel gioco ...

Fortnite : l'area Picco Polare cela sotto la neve un intero castello con il suo villaggio : In concomitanza con il lancio della Stagione 7 di Fortnite, una larga parte della mappa del gioco è stata ricoperta da una fitta coltre di neve e nell'area di Picco Polare si possono notare alcune strutture che spuntano da essa, al momento però completamente inaccessibili.Come riporta DoteSports lo Youtuber tedesco StanPlay, forse più curioso di altri, è riuscito a introdursi nell'edificio ricoperto di neve a Picco Polare utilizzando un ...

Fortnite : i dataminer sembrano confermare l'arrivo della neve : I dataminer confermano che effettivamente un cambiamento meteorologico è in arrivo nei prossimi giorni su Fortnite, riporta VG247.Nella fattispecie, è prevista neve, per cui tutti i giocatori sono invitati a rivedere il guardaroba per l'occasione.Scherzi a parte si chiacchierava da tempo che la mappa di Fortnite Battaglia Reale potesse subire una rivisitazione nevosa, e ora ancora più indizi confermano la teoria della nevicata.Read more…

Nuovi leak Fortnite confermano l’arrivo della neve? Indiscrezioni al 24 novembre : Il tempo passa inesorabile, ma Fortnite resta una delle certezze assolute in materia di videogiochi. Il Battle Royale targato Epic Games non si schioda infatti dalle vette delle classifiche di gradimento dei videogiocatori, e le conferme arrivano come sempre dai numeri elevatissimi fatti registrare tanto sui campi di battaglia digitali quanto dagli immancabili streaming su Twitch operati dai giocatori più o meno famosi, che come da programma ...