Diretta Rai per funerali Megalizzi

Santa Messa di Natale in Vaticano - Diretta tv su Rai 1 e Tv2000 lunedì sera : La Santa Messa di Natale in Vaticano 2018 sarà mandata in onda la sera di lunedì 24 dicembre, a partire dalle ore 21:20 circa, da Rai 1 e da Tv2000. Come ogni anno l'evento sarà trasmesso in mondovisione dalla Basilica di San Pietro e sarà seguito da altre due trasmissioni televisive incentrate sul tema della Santissima Natività. La mattina di Natale, alle 11:55 circa, invece, Rai 1 trasmetterà il Messaggio natalizio e la benedizione urbi et ...

La Rai sceglie il coordinamento di Catania per la Diretta della maratona Telethon : Anche quest’anno c’è un appello a cui tutti siamo chiamati: la partecipazione alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per

Sci alpino - Madonna di Campiglio : lo slalom di Coppa del Mondo in Diretta tv su Rai 2 : Il circo bianco prosegue il suo spettacolo sui circuiti italiani e dopo Val Gardena e Alta Badia è ora in procinto di spostarsi a Madonna di Campiglio per la 65esima edizione della classica di sci alpino più antica d’Italia. La località trentina, infatti, è stata la prima in Italia ad ospitare una gara di Coppa del Mondo, con prove di tutte le specialità a partire dal 1967 che hanno visto trionfare i più grandi sciatori della storia, da Ingemar ...

Il Premier Conte consegnerà i Collari d'Oro ai campioni dello sport italiano. Diretta su Rai2 dalle 11 : ... Moto2, , Francesca Lollobrigida , sport Rotellistici, 14 titoli Mondiali, , Alessia Zecchini , Pesca sportiva e Attività Subacquee, 4 titoli Mondiali Immersione in Apnea, campioni DEL MONDO PRIMA ...

Serie B - Ascoli-Brescia in Diretta tv : partita in chiaro venerdì su Rai Sport : Il campionato di Serie B proporrà la 17ª giornata nel fine settimana e l’anticipo vedrà sfidarsi Ascoli e Brescia nella serata di venerdì 21 dicembre 2018. Il fischio d’inizio sarà fissato per le ore 21.00 allo Stadio Del Duca: la diretta tv sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport, ma si potrà usufruire del servizio di streaming sulla piattaforma di Rai Play. I padroni di casa, allenati da Vincenzo Vivarini, sono reduci dal pareggio per 1-1 contro ...

Domenica In - Vittorio Marsiglia sfora? Mara Venier lo liquida in Diretta : un grosso caso su Rai 1 : Una Mara Venier insolitamente rigida, quella che a Domenica In ha liquidato Vittorio Marsiglia . Siamo nella puntata della trasmissione di Rai 1 di Domenica 16 dicembre, quando quasi all'improvviso l'...

Champions League 2019 : il sorteggio degli ottavi di finale in Diretta su Sky - Rai e Eurosport : sorteggio Champions League Superata la fase a gironi con il sogno infranto di avere quattro squadre italiane ancora in corsa, questa mattina alle 12.00 si procede con il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che stabilirà le prossime avversarie in campo europeo di Juventus e Roma. La cerimonia, come da tradizione, va in scena all’Uefa Head Quarter di Nyon, in Svizzera, e sarà trasmessa in diretta tv. Ad accendersi sul ...

Domenica In - quello che pochi hanno notato in Diretta. Il clamoroso zampino di Barbara D'Urso su Raiuno : La mano di Barbara D'Urso su Domenica In ? La sua Domenica Live su Canale 5 è già in vacanza, Mara Venier ha la strada spianata verso il trionfo dello share ma qualcuno nota come nella puntata del '...

Diretta/ Bergamo Club Italia - risultato finale 3-0 - streaming video Rai : successo Zanetti! - Serie A1 volley - : Diretta Bergamo Club Italia streaming video Rai, orario e risultato live della partita di pallavolo per la Serie A1 di volley femminile , oggi 15 dicembre, .

Bergamo Club Italia/ Streaming video e Diretta Rai - orario e risultato live - Serie A1 volley femminile - : diretta Bergamo Club Italia Streaming video Rai, orario e risultato live della partita di pallavolo per la Serie A1 di volley femminile , oggi 15 dicembre, .

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Hochfilzen 2018 in Diretta : Dorothea Wierer alla pari con Makarainen - Lisa Vittozzi vuole il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km pursuit femminile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Oggi, sabato 15 dicembre, a partire dalle ore 11.30 è in programma la 10 km pursuit femminile, che vedrà al via ben quattro italiane. Al mattino nell’Inseguimento femminile a giocarsi la vittoria saranno ...

Un Natale d'oro zecchino su Rai1 - Diretta : [live_placement] Stasera, venerdì 14 dicembre, Rai1 proporrà una prima serata di musica e spettacolo dedicata al Natale, condotta e firmata Carlo Conti, con la partecipazione del Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano di Bologna. A partire dalle ore 21.25, infatti, andrà in onda Un Natale d'oro zecchino programma durante il quale il Natale sarà celebrato con ricordi, canzoni e tanti personaggi amati dal pubblico di tutte le età. Su ...

Un Natale d'oro zecchino con Carlo Conti stasera su Rai1 in Diretta : [live_placement] stasera, venerdì 14 dicembre, Rai1 proporrà una prima serata di musica e spettacolo dedicata al Natale, condotta e firmata Carlo Conti, con la partecipazione del Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano di Bologna. A partire dalle ore 21.25, infatti, andrà in onda Un Natale d'oro zecchino programma durante il quale il Natale sarà celebrato con ricordi, canzoni e tanti personaggi amati dal pubblico di tutte le età. Su ...

Diretta/ Young Boys-Juventus - risultato finale 2-1 - streaming video Rai 1 : sconfitta indolore per i bianconeri : Diretta Young Boys Juventus, streaming video Rai: ultima fatica nel girone di Champions League per i bianconeri, che devono confermare il primo posto.