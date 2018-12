Depistaggio via d’Amelio | Bonafede | “I cittadini hanno il diritto alla verità”

Depistaggio via d’Amelio - Fiammetta Borsellino : “Mio padre lasciato solo sia da vivo che da morto” : “Meravigliosa“. È l’esclamazione di Fiammetta Borsellino alla fine della relazione sulla commissione Antimafia sulla strage di via d’Amelio presentata da Claudio Fava. La figlia minore del magistrato assassinato il 19 luglio del 1992 era presente alla conferenza stampa di presentazione del dossier, pubblicato in anteprima dal fattoquotidiano.it. “Mio padre è stato lasciato solo, sia da vivo che da morto. C’è stata una ...

Via d’Amelio - l’Antimafia : “Regia del Depistaggio inizia prima della strage. Sapevano in anticipo il modello dell’autobomba” : Il depistaggio delle indagini sulla strage di via d’Amelio comincia prima che lo stesso Paolo Borsellino venga assassinato. E quel depistaggio entra nel vivo subito, mentre ancora sull’asfalto ci sono i corpi carbonizzati del magistrato e dei cinque agenti di scorta. Ne è convinta la commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana. Il presidente, Claudio Fava, ha aperto un’indagine dedicata alla strage del 19 luglio del ...

Depistaggio via d’Amelio - pm chiedono l’archiviazione per quattro poliziotti : Hanno chiesto di archiviare l’indagine sul Depistaggio di via d’Amelio. È quello che ha fatto la procura di Caltanissetta chiedendo al gip di chiudere il fascicolo ancora aperto sull’inquinamento della prima inchiesta sulla strage che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e a cinque agenti di scorta. La richiesta riguarda quattro poliziotti del pool che indagò sugli attentati del ’92: Giuseppe Antonio Di Ganci, ...

Delitto Bruno Caccia - l’avvocato Repici : “Depistaggio simile a quello di via D’Amelio. Cambiano solo le latitudini” : “Badate a quanto le latitudini cambino il senso delle cose: in Sicilia l’intervento del Sisde, nelle indagini di via d’Amelio, è sinonimo di depistaggio, mentre a Torino per l’omicidio Caccia, l’autorità giudiziaria ha rivendicato pubblicamente di aver incaricato il Sisde per svolgere le indagini, abusivamente”. A 35 anni dalla morte del procuratore Bruno Caccia, la famiglia del giudice, insieme al legale Fabio Repici, continua a chiedere che si ...

Davide Cervia - cronaca di un Depistaggio : così lo Stato negò la verità alla famiglia : Dopo la decisione del ministero della Difesa di ritirare il ricorso contro la sentenza del giudice di Roma, che riconosceva che lo Stato aveva leso il diritto alla verità della famiglia Davide Cervia, pubblichiamo l’articolo di FqMillennium presente nel numero di aprile ESTATE 1990. In carica c’è il sesto governo Andreotti e il Presidente della Repubblica è Francesco Cossiga. Gli occhi del mondo sono puntati sul Kuwait invaso dall’Iraq e ...