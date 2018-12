Zebre-Benetton Treviso rugby | quando si gioca e su che canale vederla in tv e streaming?

oasport

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Manca sempre meno alla sfida che vedrà per protagonista solamente il Bel Paese della palla ovale: il primo dei tre derby italiani di Pro 14 diandrà in scena domenica 23 dicembre alle ore 15.00. A Parma si giocherà, infatti,con i padroni di casa che proveranno a raggiungere i trevigiani nel numero di vittorie nella manifestazione: lehanno portato a casa tre incontri totalizzando 15 punti, mentre ilha vinto una partita in più ed è a quota 23.Il fattore campo potrebbe anche rivelarsi decisivo: la franchigia emiliana, che giocherà tra le mura amiche, ha conquistato tutti i suoi punti in casa (in cinque match), mentre i trevigiani ne hanno conquistato 13 su 23 fuori (in sei sfide). In casa lehanno siglato 107 punti subendone 110, mentre il, lontano dal pubblico amico, ne ha messi a referto 137, subendone 163.Come per tutta ...