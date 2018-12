Il cibo biologico? Più “dannoso” di quello che si pensa | “Ha un impatto sul clima”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 dicembre 2018) È più sano ma non fa meno meno danni. Ilha unsul clima peggiore dicoltivato in modo convenzionale. E questo perché necessita di aree coltivabili più grandi e produce molte più emissioni di anidride carbonica. È questa la conclusione di uno studio svedese, coordinato dalla Chalmers University of Technology, pubblicato sulla rivista Nature.“I piselli biologici coltivati in Svezia hanno unsul clima del 50% in più. Per alcuni alimenti la differenza è ancora maggiore. Per il granosvedese arriva al 70%”, spiega Stefan Wirsenius, uno dei coordinatori della ricerca. La ragione è che con ili raccolti per ettaro sono più bassi, perché non vengono usati fertilizzanti, e per produrre la stessa quantità di, bisogna coltivare terreni più grandi. “Il maggiore uso di terreni nelle coltivazioni biologiche ...