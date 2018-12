Ghiacci silenziosi

wired

(Di martedì 18 dicembre 2018) Jan Erik Waider è un fotografo tedesco originario di Amburgo che ha dedicato una serie di scatti, intitolata Arctic Silence, ai ghiacci della Groenlandia, immortalati in una luce crepuscolare affascinante e mistica.La Groenlandia è la più estesa isola del pianeta, se si considera l'Australia un continente, ed è lo stato con la minore densità di popolazione al mondo. Appena 0,03 abitanti per chilometro quadrato. Un paesaggio lunare che durante i mesi invernali è appena sfiorato dalla luce, in un buio opalescente nel quale, allo splendere della luna, le rigide forme dei ghiacci mutano in un'iridescenza ...