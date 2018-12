Il killer di Strasburgo ucciso dalla polizia 

Attentato Strasburgo - ucciso il killer : Cherif Chekatt neutralizzato dalla polizia : L’uomo era in fuga da 48 ore, Sarebbe stato «neutralizzato» nella città alsaziana teatro della strage

Strasburgo - il killer è stato ucciso in un blitz delle forze speciali : L'attentatore di Strasburgo, Cherif Chekatt , è stato ucciso in un blitz delle forze speciali. Si era rifugiato in un magazzino situato in località Plaine des Bouchers, nel quartiere di nel quartiere ...

Cherif Chekatt - il killer di Strasburgo - è stato ucciso dalla polizia : Il killer di Strasburgo è stato ucciso in un blitz delle forze speciali. Lo riferiscono fonti della polizia. Secondo le informazioni raccolte dalla stampa francese, Cherif Chekatt - che ha sparato ai mercatini della città francese uccidendo tre persone - è stato ucciso nel quartiere di Neudorf, il quartiere in cui era stato visto per l'ultima volta. Aveva con sé una pistola e un coltello. Secondo alcune testimonianze ...

