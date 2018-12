Gerry Scotti | gaffe a The Wall | «Non è uno spray» | scivolone involontario dopo la

'Non è uno spray' - la gaffe involontaria di Gerry Scotti a The Wall dopo la tragedia di Corinaldo : I protagonisti della puntata di The Wall del 12 dicembre sono stati i coniugi Franco e Rosa: la signora, piuttosto esuberante, si è presentata da Gerry Scotti con un cornetto portafortuna diventato ...

Il dolore nell'infanzia di Gerry Scotti : "Al liceo mi discriminavano" : Gerry Scotti torna a condurre Chi vuol essere milionario e nel mezzo di questa nuova sfida si confida con il settimanale Chi, parlando anche del suo passato e della sua infanzia. Il noto conduttore di ...

Gerry Scotti - lo “zio” della tv che non delude mai. E niente scandali per lui : “Se non mi avete mai beccato con una Letterina vuol dire che…” : C’è un conduttore della televisione italiana che è meno esaltato (s’intende dai telespettatori) di Barbara d’Urso su Twitter e meno glorificato di Maria De Filippi dalla stampa, ma è uno dei più proficui a livello di ascolti e di qualità: Gerry Scotti, da decenni, è una garanzia granitica della televisione. Fedelissimo di Mediaset da trentacinque anni, Virginio (questo è il suo vero nome) è una persona a cui affideresti le ...

Gerry Scotti e Mediaset - l'unica cosa che invidia a Maria De Filippi : 'Con lei mi capita spesso' : Anche Gerry Scotti invidia qualcosa a Maria De Filippi . Il re dei quiz di Mediaset , intervistato dal settimanale Chi , parla della sua frequentazione con Queen Mary, con cui ha lavorato come giudice ...

Gerry Scotti - il dramma del conduttore di Canale 5 : 'Al liceo i miei professori...'. L'impensabile confessione : Gerry Scotti è considerato il re dei game-show ma dietro al personaggio costruito negli anni si nasconde un passato molto difficile. Intervistato dal settimanale Chi , il conduttore di Canale 5 ha ...

Gerry Scotti fa una confessione su Maria De Filippi e critica i reality : Maria De Filippi e i reality show: l’opinione di Gerry Scotti Circa 10 giorni fa è finita la nuova edizione di Tu si que vales. Un’edizione che ha registrato ascolti altissimi, riuscendo a battere qualsiasi concorrenza. In giuria, oltre la Zanicchi, Zerbi e Mammucari c’erano anche Maria De Filippi e Gerry Scotti. E proprio quest’ultimo, nelle ultime ore, ha fatto una confessione sulla De Filippi, che ha già fatto molto ...

Gerry Scotti si racconta : “Quello che invidio di Maria De Filippi” : Gerry Scotti in TV con Chi vuol essere milionario: il successo dopo le discriminazioni a scuola per le sue origini umili Gerry Scotti è tornato in TV con uno dei suoi programmi più amati di sempre, ovvero: “Chi vuol essere milionario?”. Il trionfo di ascolti e i feedback positivi ricevuti da parte dei telespettatori e […] L'articolo Gerry Scotti si racconta: “Quello che invidio di Maria De Filippi” proviene da ...

Caduta libera - love story finita tra il campione di Gerry Scotti e Valeria Filippetti : Una storia d'amore nata negli studi televisivi di Mediaset e finita su Instagram. Non stanno più insieme Nicolò Scalfi, il giovane bresciano campione di Caduta libera, e Valeria...

Gerry Scotti : "Ho avuto tentazioni - ma non mi avete beccato con le letterine. E quel bagno con la Hunziker..." : "Quando facevo la radio a Deejay ero giovane e lì una sera ero con una e una sera con l'altra. Quando sono diventato il Gerry conosciuto da tutti avevo fatto in tempo a diventare serio. E, se non mi avete beccato nemmeno dopo il divorzio, con tutte le le letterine che giravano intorno, è perché proprio non ero portato". Sulle pagine dei giornali di gossip, Gerry Scotti non è mai stato al centro di pettegolezzi per ...

Chi vuol essere milionario? - regolamento stravolto : cosa c'è dietro alla decisione di Gerry Scotti : Dopo sette anni, su Canale 5 è tornato Chi vuol essere milionario? , sempre campione di share e sempre condotto da Gerry Scotti . Rispetto al passato, però, è stata introdotta una modifica al ...

Chi vuol essere milionario - il trionfo di Gerry Scotti e l'indiscrezione : come mette ko gli autori tv : Il nostro ha condotto tutte le 1.593 serate de Il milionario , entrando nel Guinness dei primati per il maggior numero di puntate condotte nel mondo. I quiz dunque funzionano ancora molto bene in tv, ...

Gerry Scotti : il ritorno del Milionario convince con buoni ascolti : Per la gioia dei nostalgici, è tornato Chi Vuol Essere Milionario con la conduzione di Gerry Scotti su Canale 5, dopo sette anni di assenza. Il quiz dove bisogna rispondere ad una serie di domande avendo quattro opzioni da dare come risposta. Il gioco, ha presentato qualche variazione rispetto alle vecchie edizioni. Innanzitutto, gli aiuti sono quattro e non più tre. Tra le novità abbiamo il "Chiedilo a Gerry" dove il concorrente può chiedere un ...

Gerry Scotti : boom di ascolti per Chi Vuol Essere Milionario e The Wall - : Da segnalare, inoltre, che per Chi Vuol Essere Milionario non è stata una serata particolarmente facile, visto che su Sky Sport è strato trasmesso il derby Juventus Inter, il cosiddetto ''derby d'...