M5s | ' La Lega chiarisca su Centemero | Salvini non minimizzi il caso'

Fondi Lega : Salvini - M5s? 'A volte cadono le braccia' : 'Non evado dalla risposta, sicuramente quando tocchi con mano uno degli ultimi confini' armati 'quando torni alla cose italiane a volte ti cadono le braccia'. Così il ministro dell'Interno Matteo ...

Fondi Lega : Salvini - M5s? "A volte cadono le braccia" : "Non evado dalla risposta, sicuramente quando tocchi con mano uno degli ultimi confini" armati "quando torni alla cose italiane a volte ti cadono le braccia". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva di replicare alle dichiarazioni dei capigruppo del M5s che gli hanno chiesto di chiarire in merito al filone d'inchiesta della procura di Bergamo sui Fondi della Lega. ...

M5s avvisa la Lega : "Su Centemero serve chiarezza" : I pentastellati mettono le mani avanti: "Sulla trasparenza noi siamo stati sempre categorici. Salvini non minimizzi"

Caso Centemero - M5s : «Lega chiarisca e non minimizzi». Salvini : mi cadono braccia : La nota dei capigruppo M5S di Camera e Senato: «Da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illeciti ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l’attività delle forze politiche presenti in Parlamento»

M5s avverte : Salvini non minimizzi inchiesta su fondi Lega : Roma, 11 dic., askanews, - Tensione nella maggioranza sull'inchiesta a carico del tesoriere leghista Centemero per i finanziamenti all'associazione 'Più Voci': l'ipotesi degli inquirenti è ...

Centemero - l’inchiesta agita la maggioranza. M5s : «Lega chiarisca e non minimizzi» : La nota dei capigruppo M5S di Camera e Senato: «Da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illeciti ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l’attività delle forze politiche presenti in Parlamento»

Francia vs Italia : la fragilità della democrazia e le differenze tra la piazza di Parigi e quelle di Lega e M5s : Tre immagini: Roma, piazza del popolo, adunata leghista, aperta dal ministro dell’Interno che indossava addirittura la felpa della uniforme della Polizia di stato. A significare, non fosse abbastanza chiaro, la volontà di piegare al suo volere le istituzioni democratiche in spregio a qualsiasi minimo rispetto del ruolo che riveste. Crocifissi nelle aule scolastiche, e, soprattutto, pretesa di rappresentare il “Popolo” in Europa nominato ...

Attacco M5s - "irritazione" Lega Tensioni sul caso Centemero : Stupore e meraviglia tra i vertici della Lega dopo l'"inatesso e inspiegabile" affondo dei capigruppo 5 Stelle Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli sulla questione dei fondi del Carroccio che coinvolge il tesoriere del partito Giulio Centemero per finanziamento illecito ai partiti... Segui su affaritaliani.it

Fondi della Lega - M5s : Salvini non minimizzi : Roma, 11 dic., askanews, - 'Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti sul caso Centemero. E ci auguriamo che Salvini non minimizzi la vicenda. Una cosa è doverosa dirla: da sempre ci ...

Inchiesta fondi Lega - M5s : “Salvini non minimizzi”. Molinari : “No comment” : I capigruppo M5S attaccano Salvini: "Da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illeciti ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l'attività delle forze politiche presenti in Parlamento". Ma dal Carroccio rispondono con un 'no comment': "Non replichiamo ai Cinque Stelle", ha tagliato corto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera.Continua a leggere

Inchiesta fondi Lega - M5s : “Salvini non minimizzi”. Lega : “No comment” : I capigruppo M5S attaccano Salvini: "Da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illeciti ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l'attività delle forze politiche presenti in Parlamento". Ma dal Carroccio rispondono con un 'no comment': "Non replichiamo ai Cinque Stelle", ha tagliato corto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera.Continua a leggere

Sondaggio Swg : Lega supera di 6 punti il M5s - italiani critici verso manovra : Nuovo Sondaggio politico di Swg diffuso dal tg La7 il 10 dicembre: ancora una volta la Lega saldamente sopra il Movimento 5 Stelle con il 32 per cento, mentre i pentastellati si fermano al 26,2 per cento, a seguire tutti gli altri partiti. La fiducia al governo è ancora alta ma gli italiani sono più critici verso la nuova manovra economica e dopo la bocciatura da parte dell' UE sperano in una mediazione. La Lega si conferma primo partito, scende ...

Fondi Lega - M5s contro Salvini : "Non minimizzi" : Il caso Centemero scuote il governo gialloverde . "Non replichiamo ai Cinque Stelle, no comment", ha detto Riccardo Molinari , capogruppo della Lega a Montecitorio all'AdnKronos, dopo le prese di ...

Fondi Lega - Di Maio : “Salvini non minimizzi il caso Centemero”. Capigruppo M5s : “Il Carroccio fornisca chiarimenti” : “Matteo Salvini non minimizzerà sul caso di Giulio Centemero“. Anzi: “Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti“. Nel day after del blitz della Guardia di Finanza a Bergamo per acquisire documenti utili all’indagine per riciclaggio della procura di Genova – e la notizia dell’apertura di un fascicolo da parte della procura lombarda per finanziamento illecito – il Movimento 5 stelle ...