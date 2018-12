Di Maio | per il padre in scadenza i termini per le controdeduzioni

Gilet gialli - Toni Negri : “Macron? Era modello Pd - ora è spernacchiato. Salvini è dalla sua parte - Di Maio no” : “Gilet gialli? Indubbiamente ora il Pd dovrebbe essere più schivo col modello Macron, anche se certe forze neoliberali, da Blair a Renzi, vari partiti democratici e socialdemocratici europei avevano scelto una linea che aveva come simbolo Macron. Spero che finisca questa agonia del Pci e che si facciano fuori tutti i residui di quel partito, ormai finito nella più terribile miseria”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di InBlu Radio da Toni ...

Di Maio sdogana la concertazione. La corsa con Salvini per ritessere il filo con le imprese : Salvini raduna intorno a un tavolo 15 associazioni del mondo produttivo? Di Maio più che raddoppia , convocandone al Mise ben 36 e allargando ai vertici di Cdp, Invitalia e Ice. Salvini promette ascolto e dialogo, riabilitando l'utilità di quei corpi ...

Pmi - Cafà - Cifa - : avvio dialogo con Di Maio occasione per tutti : Roma, 11 dic., askanews, - Stamane alla sede del Mise il ministro Luigi Di Maio ha avviato il tavolo permanente per le piccole e medie imprese, cui hanno preso parte le principali rappresentanze ...

Di Maio : “Stiamo trattando con l’Ue per portare a casa la manovra. Non tradiremo gli italiani” : Dall'Europa non abbiamo ancora proposte ufficiali sul rapporto deficit/Pil e sugli sforzi necessari per evitare la procedura d'infrazione, l'unica cosa che posso dire è che se l'Ue ci chiede di tradire i cittadini, noi non lo faremo", ha dichiarato all'agenzia di stampa Adnkronos il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere

Di Maio-imprese : no sanzioni in prima fase per l'e-fattura : Sono soldi che serviranno a rilanciare il tessuto industriale, con una forte attenzione alla crescita e allo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane, cuore pulsante della nostra economia». ...

Pensioni - Di Maio ci riprova : taglio del 40% a quelle d’oro per Quota 100 : Ancora le Pensioni d’oro nel mirino di Luigi Di Maio: dato che dall’Inps non sono arrivate le notizie sperate sui costi della riforma, durante il vertice di maggioranza di ieri si torna a puntare al taglio delle Pensioni d’oro. La Lega non tanto approva l’idea, infatti era giunta ad un compromesso: un sistema a scaglioni, che penalizzava le rendite da 90.000 euro, con tagli proporzionali dal 10% al 20%. Ma ieri Di Maio ha ...

Tav - Salvini e la proposta all'alleato Di Maio : 'Un referendum per decidere cosa fare' : Lo spiega poco dopo aver incontrato gli imprenditori lombardi, a Milano, seconda tappa del percorso di riavvicinamento al mondo del fare che il leader della Lega ha avviato non appena fiutata la ...

MACRON E L'ITALIA/ Perché aiuta Salvini ma non Di Maio? : E' la morte del Fiscal compact. Commenta così Mario Sechi il discorso di MACRON alla Francia. La sua ritirata avvantaggia Salvini ma non Di Maio

Gilet gialli - Di Maio : “Loro proposte già nella nostra legge di bilancio”. E attacca : “Francia? Spero establishment a casa” : “Se condivido le parole di Di Battista e Grillo sui ‘Gilet gialli’? Ho letto quello che chiedono in Francia, al di là dei metodi. In Italia abbiamo avuto la fortuna di catalizzare una proposta politica in una forza politica che è diventata la prima forza politica del Paese. Non bisogna usare nessun tipo di violenza”. Così Luigi Di Maio, dopo la firma del Protocollo di Intesa tra Mise e Regione Lazio per la diffusione di ...

Dall'Osso : "Ho pianto per tre notti di fila. Di Maio? Non mi ha risposto" : ' Ho speso la mia vita per la tutela dei più deboli e dei disabili. Ho proposto un emendamento che costava 10 milioni di euro, ma il M5s l'ha bocciato '. Matteo Dall'Osso , il deputato malato di Sla ...

[Il retroscena] Salvini spiazza Di Maio su pensioni d'oro e grandi opere e prema sulla crepa dei 5 Stelle : ...gìà con incarichi di governo ma anche parecchi dei 330 parlamentari 5 Stelle eletti il 4 marzo - e ala orotodossa è stata aperta proprio in queste ore da Beppe Grillo tornato a parlare di politica ...

Salvini-Di Maio - il duello tra vicepremier per fare pace con le imprese : Prima domenica mattina il caffè al Viminale tra Salvini e le 12 associazioni imprenditoriali che a Torino si sono schierate a favore della Tav e contro la manovra. Poi martedì il tavolo permanente sulle Pmi convocato da Di Maio che in una lunga lettera al Sole 24 Ore invita gli imprenditori a «lavorare insieme»....

Luigi Di Maio - il piano per far fuori Tria : il vero obiettivo è il fedelissimo Spadafora a Palazzo Chigi : Ecco allora l'idea si spostare il leghista sottosegretario alla presidenza del Consiglio al ministero dell'Economia, ottenendo due risultati con un sol colpo: indebolire Giorgetti, viste le spine che ...