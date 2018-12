Aria polare

Il Governo apre all’azionAriato popolare per i club di calcio : Il Governo apre all'azionariato popolare per i club di calcio, dopo un incontro con una delegazione dei tifosi. L'articolo Il Governo apre all’azionariato popolare per i club di calcio è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.