Ilrestodelcarlino.it - Via ai sondaggi archeologici. Meno parcheggi in piazza Aguselli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Più verde e. Il centro storico si avvia a una nuova trasformazione pensata per strizzare l’occhio alla tutela ambientale: a partire da lunedì 24 febbraio infatti nell’area diinizieranno iin vista di un intervento urbanistico che prevede la rimodulazione della zona. Verranno eliminati 4 dei 32 posti auto e 3 degli 11 stalli riservati alle moto attualmente presenti, che dunque scenderanno rispettivamente a 28 e 8. L’intervento rientra nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’attiguo complesso dell’ex Roverella per il quale il Comune ha ottenuto 12 milioni di euro di fondi Pnrr: l’area di, via Strinati e via Dandini verrà esteticamente modificata attraverso la realizzazione di una nuova pavimentazione e di una lingua di alberature.