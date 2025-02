Ilgiorno.it - Maestro accusato di abusi sulle alunne: al setaccio pc e smartphone. Ci sono altre vittime?

Milano, 14 febbraio 2025 – Arresto convalidato e custodia cautelare in carcere. Resta quindi in cella l’insegnante di 45 anni bloccato in flagrante nel primo pomeriggio di lunedì dagli agenti della polizia locale, che hanno assistito in diretta aglisu una giovanissima alunna di 10 anni grazie alle microcamere installate in un’aula di una scuola elementare pubblica della periferia ovest. La giudice Alessandra Di Fazio ha accolto la richiesta della pm di turno Francesca Crupi, ravvisando come sussistenti i pericoli di reiterazione di reato e di inquinamento probatorio; respinta l’istanza della difesa di affievolire la misura in quella meno restrittiva dei domiciliari. L’interrogatorio Durante l’interrogatorio, andato in scena mercoledì, il docente, incensurato, ha respinto le accuse, parlando di un “fraintendimento” e ribadendo che non farebbe mai ciò che gli viene contestato.