Lanazione.it - Sanremo, Amara torna sul palco dell’Ariston. Con Cristicchi il legame artistico e sentimentale

Leggi su Lanazione.it

Prato, 10 febbraio 2025 – La storia che lega la cantante e autrice pratese Erika Mineo, in arte, al Festival diè davvero intensa.partecipò alle edizioni del 2008 e del 2009 del concorsoLab, poi nel 2010 e nel 2011 ad Area, le fucine delle nuove proposte, e arrivò sempre tra gli otto vincitori. Poi nel 2014 vince di nuovo Areae stavolta Carlo Conti la porta in gara al Festival tra le Nuove Proposte con la canzone “Credo”, firmata insieme al cugino Salvatore Mineo. Il 2017 è un anno importante pere il Festival: non solo si esibisce come ospite insieme a Paolo Vallesi per cantare “Pace”, ma assiste anche al podio della sua canzone “Che sia benedetta”, scritta per Fiorella Mannoia sempre insieme a Salvatore Mineo, che arriva seconda e vince il premio al miglior testo e il premio sala stampa radio-Tv intitolato a Lucio Dalla.