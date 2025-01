Lopinionista.it - Insularità, audizione del ministro Urso

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Giovedì 6 febbraio la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’, in merito all’indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d’e sulle relative misure di contrasto, svolgerà l’deldelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo(foto).L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8.45, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto.L'articolodelL'Opinionista.