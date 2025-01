Movieplayer.it - Train Dreams, con star Joel Edgerton e Felicity Jones, sarà distribuito da Netflix

Leggi su Movieplayer.it

Dopo l'ottima accoglienza ottenuta al Sundance Film Festival,ha ottenuto un accordo per la distribuzione con, il film con, è stato acquistato dadopo la presentazione in anteprima al Sundance Film Festival. Secondo le fonti del sito Deadline, l'accordo avrebbe superato quota 10 milioni di dollari. Cosa raccontaIl filmsi basa sull'opera di Denis Johnson scritta nel 2011 ed è stato diretto da Clint Bentley, che ha firmato la sceneggiatura in collaborazione con Greg Kwedar. Al centro della trama c'è Robert Grainer, un uomo comune che vive in un periodo straordinario e che lavora ogni giorno all'inizio del ventesimo secolo. Segnato dalla .