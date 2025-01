VFB STUTTGART 1-4 Paris Saint-Germain | punti di discussione mentre i campioni della Ligue 1 sono in rivolta in Germania per assicurarsi il progresso della Champions League

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Avendo prenotato una straordinaria vittoria in casa sul Manchester City nel penultimo roundfase a gironisi è assicurato che non fosse invanosiscontrati con VFBinmercoledì, prenotando un posto nei playoff.Il gioco era già stato praticamente sistemato nel primo tempo,Bradley Barcola ha colpito solo cinque minuti, e Ousmane Dembele lo ha seguito con un tutore (17 ?, 35 ?). L’ex ala del Barcellona ha trasformato quel tuffo in una tripletta al 54 ° minuto, e l’unica consolazione che la squadra di casa poteva ottenere è arrivata sotto forma di un goal proprio da Willian Pacho nel 77 °.Le squadreLe difficoltà cheaffrontava in questo gioco non erano inaspettate, non solo a causavasta qualità dei visitatori, ma anche perché l’allenatore Sebastian Hoeness ha dovuto affrontare le assenze di otto giocatori.