Trattativa saltata all’ultimo ma le porte restano aperte

Ieri pomeriggio doveva esserci dal notaio la firma del preliminare del passaggio di proprietà dell’Alma Juventus Fano 1906 da Salvatore Guida a Teodosio Auspici, mamomento è saltato tutto. La conferma arriva dallo stesso presidente Guida in una dichiarazione rilasciata a Tvrs. "Con Auspici, avevamo la firma del preliminare – ha dichiarato Salvatore Guida – ma per motivi non attribuibili alla mia volontà è stato non annullato ma al momento non si farà perché pare che anche lui non abbia trovato debiti appoggi". A sentire la affermazioni del presidente del club granata pare che la cordata di Auspici, ma anche le avances fatte da Carmelo Cogliandro per rilevare la società, non sia riuscita nell’intento. Guida la giudica così: "Per ora molte persone che si sono fatte avanti sono state inconcludenti.