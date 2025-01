Cityrumors.it - Dramma nel cielo, scontro tra un aereo e un elicottero: decine di morti [VIDEO]

Un incidente pazzesco avvenuto nella serata e sopra la città con uno scoppio e un boato che si è visto e sentito dappertuttoUnotico. Un incidente che sta tenendo in ansia gli Stati Uniti. Unregionale con a bordo 64 persone e unmilitare sopra il fiume Potomac, sui cieli di Washington, si sono scontrati in un modo allucinante.neltra une undi(Ansa Foto) Cityrumors.itSopra il fiume Potomac si tratta di un posto molto conosciuto e si tratta di una delle zone aeree più trafficate e sorvegliate del mondo, anche perché a pochi chilometri c’è la Casa Bianca, il Campidoglio e anche il Pentagono. Insomma gli edifici più importanti e istituzionali d’America.Ilè che delle 64 persone che erano a bordo (60 passeggeri e 4 membri di equipaggio), solo in quattro sono stati tratti in salvo, per tutti gli altri non ci sarebbe niente da fare anche se c’è tuttora in corso un grandissimo dispiegamento di mezzi e uomini, ma la speranza di trovare altre persone nel fiume sono molto esigue anche perchP si tratta di acque gelate.