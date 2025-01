Bergamonews.it - Argomm Group e Gapi Group, aggregazione industriale da oltre 220 milioni: un colosso presente in 11 Paesi

Un’che crea unnel distretto della Gomma-plastica del Sebino: si uniscono. L’operazione crea un player di primo piano nel settore con un fatturato consolidato di220di euro, un organico di 1.745 collaboratori che operano in 20 siti produttivi e in 5 centri logistici, distribuiti in 11tra Italia ed estero.L’operazione si realizza nel cuore della Rubber Valley bergamasca, polo manifatturiero di riferimento europeo ed internazionale ad oggi caratterizzato da una forte frammentazione di mercato stimata in circa 250 aziende, 4.600 addetti per un fatturato aggregato superiore ai 2 miliardi di euro all’anno.All’interno di questo contesto,sono nate da radici familiari comuni, hanno sviluppato un know-how tecnologico avanzato e costruito una solida reputazione.