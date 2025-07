Sostegno presidio dei docenti specializzati contro l’equiparazione Indire–TFA

Il Coordinamento Nazionale per l’Inclusione si mobilita nuovamente per difendere i diritti dei docenti specializzati in sostegno, annunciando un presidio il 10 luglio davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito. La protesta mira a contrastare l’eventuale equiparazione tra il percorso universitario da 60 CFU e quello riservato Indire, sostenendo che la qualità della formazione e il riconoscimento delle competenze devono essere prioritari. Una battaglia fondamentale per garantire un sostegno di qualità nelle scuole italiane.

Il Coordinamento Nazionale per l'Inclusione annuncia un presidio il 10 luglio davanti al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Al centro della protesta la contrarietà all'eventuale equiparazione tra il percorso universitario da 60 CFU e il percorso riservato Indire per la specializzazione sul sostegno. I docenti chiedono il riconoscimento della formazione accademica e della qualità didattica

