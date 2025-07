Dove vedere in tv la F1 oggi GP Gran Bretagna 2025 | orari 4 luglio programma streaming

Se sei un appassionato di Formula 1, non puoi perderti l'emozione del GP di Gran Bretagna 2025! Oggi, venerdì 4 luglio, il circuito di Silverstone accoglie le prime prove libere, trasmesse in diretta streaming e in tv. Scopri gli orari, il programma e come seguire tutto l'evento live, per vivere ogni curva e sorpasso come se fossi sul posto. Resta con noi: l'adrenalina è garantita!

Oggi, venerdì 4 luglio, prende il via il fine-settimana del GP di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Silverstone assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 13.30 la FP1 e dalle 17.00 la FP2. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 La Ferrari è chiamata a dare una risposta a se stessa e agli avversari. Dopo il terzo posto di Charles Leclerc in Austria, da capire se gli aggiornamenti introdotti a Spielberg funzioneranno anche sulla pista britannica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la F1 oggi, GP Gran Bretagna 2025: orari 4 luglio, programma, streaming

