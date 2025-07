La dirigenza nerazzurra al lavoro su più tavoli Niente fretta i ‘pezzi grossi’ possono attendere

Giornata interlocutoria per la dirigenza nerazzurra, impegnata su più tavoli in queste prime battute del calciomercato estivo. Il Pisa Sporting Club ha delineato una linea strategica: Davide Vaira e Giovanni Corrado si stanno concentrando in prima battuta su profili giovani. Con una motivazione ben precisa: le promesse e i giocatori in rampa di lancio, pronti a sbocciare definitivamente, sono quelli più ambiti e anche quelli che si accasano con maggiore rapidità . Ecco perché la dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino elementi come Katseris, il brasiliano Lorran e gli argentini Vignolo e Troilo.

Calciomercato Inter, per la difesa si punta Koni De Winter: la dirigenza nerazzurra prepara una contropartita tecnica - L'Inter è attivamente impegnata nel calciomercato, concentrandosi su Koni De Winter del Genoa per rinforzare la difesa.

Calciomercato Pisa, pressing della squadra nerazzurra per chiudere le trattative. La situazione - Ecco le ultime novità Giornata movimentata sul fronte calciomercato Pisa, con il club nerazzurro impegnato su diversi tavol ...