Dal sequestro al raddoppio | Pizzartist apre in San Mamolo

Dal sequestro e le sfide legali, Pizzartist non si arrende e raddoppia: il noto locale nel parco del Dlf si prepara ad aprire una nuova sede in via San Mamolo, grazie alla riapertura di Sforno. Un segnale forte di resilienza e determinazione, anche di fronte a condizioni complesse legate alle indagini sulla malavita calabrese. Ad annunciare questa entusiasmante novità è Stefania Di Buccio, l’avvocata a...

Dopo il sequestro scattato nell'ambito di un'indagine della Dda, Pizzartist resiste e radoppia: al locale attivo nel parco del Dlf se ne aggiungerà un altro in via San Mamolo grazie alla riapertura di Sforno. In entrambi i casi si tratta di attività che facevano capo all'imprenditore Omar Mohamed, arrestato a ottobre dalla Guardia di Finanza, legato ad ambienti della malavita calabrese. Ad annunciare la novità è Stefania Di Buccio, l'avvocata a cui il tribunale ha affidato l' amministrazione giudiziaria di diversi beni sequestrati a Mohamed, partecipando oggi a un'udienza conoscitiva del Consiglio comunale che si è svolta proprio al Dlf.

