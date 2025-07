Oro in rialzo su prospettive dazi spot a 3.342 dollari

L’oro si risveglia con un sorriso, spinto dalle prospettive di dazi e dal clima di incertezza globale. Questa mattina, i mercati vedono il prezioso metallo brillare, con il contratto spot in aumento e le quotazioni che toccano i 3.342 dollari. L’attenzione degli investitori è tutta puntata sulle mosse di Donald Trump, che potrebbe dare una svolta decisiva alla situazione commerciale mondiale. La corsa dell’oro sembra appena iniziata.

Quotazioni in rialzo questa mattina per l' oro influenzate dall'intenzione di Donald Trump di inviare da oggi le lettere sui dazi. Il contratto su agosto sale dello 0,19% a 3.349 dollari l'oncia. Il prezzo spot è in rialzo dello 0,47% a 3.342 dollari.

Prezzo petrolio in rialzo, Wti scambiato a 61,82 dollari - Questa mattina il mercato delle materie prime registra un aumento dei prezzi del petrolio. Il Wti per giugno si attesta a 61,82 dollari, con un incremento dell'1,31%, mentre il Brent per luglio raggiunge i 64,71 dollari, con una crescita dell'1,25%.

