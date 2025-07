Oggi il raduno granata Da lunedì ritiro a Toano

Oggi, al raduno granata presso il centro di allenamento 'Villa Granata', si dà ufficialmente il via alla stagione 2025-2026 della Reggiana. Un traguardo importante, che segna il terzo campionato consecutivo in Serie B, un risultato da celebrare e ricordare. In un contesto che richiede determinazione e passione, la squadra si prepara a scrivere nuove pagine di successo, dimostrando che il vero cuore granata non si ferma mai.

La Reggiana è pronta a ripartire. Con il raduno, previsto questa mattina al ‘Villa Granata’ training center, inizia ufficialmente la nuova stagione agonistica 2025-2026. Un corso non banale, perché si tratta del terzo campionato consecutivo in Serie B e va assolutamente ricordato. Soprattutto a chi storce sempre il naso, a chi pretenderebbe Lautaro Martinez al posto di Gondo. Un tris di campionati nella serie cadetta, infatti, non si vedeva infatti da oltre trent’anni, quando – per la precisione – furono quattro (dal 1989 al 1993) prima della promozione in Serie A. Carpe diem, dunque, e cerchiamo di goderci questo viaggio che inizia oggi e speriamo finisca il più tardi possibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oggi il raduno granata. Da lunedì ritiro a Toano

In questa notizia si parla di: raduno - granata - lunedì - ritiro

RADUNO E RITIRO Venerdì 4 luglio il raduno, probabilmente al Cere oppure al Dulcis e poi il via alle visite mediche. Sabato 5 e domenica 6 luglio test e allenamenti al centro sportivo Villa Granata, lunedì 7 luglio in ritiro a Toano fino al 31 Luglio. A Toano e C Vai su Facebook

La #Reggiana è pronta a ripartire: domani raduno in città per visite mediche e test atletici, nel pomeriggio seduta al "Villa Granata" Training Centre. Da lunedì 7 luglio i granata si trasferiranno a #Toano fino alla fine del mese: https://tuttoreggiana.com/news/874 Vai su X

Oggi il raduno granata. Da lunedì ritiro a Toano; La Reggiana è pronta a ripartire: venerdì visite mediche e primo allenamento in città, da lunedì ritiro a Toano; Reggiana, al circolo Pigal svelato il murales delle Teste Quadre.