Golf l’ultimo weekend all’insegna di gare e spettacolo Caroli e Cremonini battono tutti e si dividono la scena a ’Le Fonti’

Il weekend al Golf Club Le Fonti è stato all’insegna di emozioni, sfide e spettacolo, con protagonisti come Caroli e Cremonini che hanno conquistato la scena. Nonostante il caldo intenso, i giocatori hanno dato il massimo, regalando momenti indimenticabili agli appassionati. Tra vittorie e duelli avvincenti, il torneo ha confermato il fascino di questo sport sotto il sole estivo. E così, tra trionfi e colpi di classe, si conclude un altro capitolo ricco di passione golfistica.

Il caldo intenso ha accompagnato i giocatori che nell’ultimo fine settimana di giugno hanno raggiunto il Golf Club Le Fonti prendendo parte alle gare in calendario. Sabato scorso, Giuliano Caroli si è imposto nella gara Golf di. vino. Lo ha fatto con 73 colpi, uno solamente oltre il par. In prima categoria Andrea Bonaveri (36) ha prevalso nel testa a testa con Andrea Oriolo, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Ha completato il podio Graziano Cremonini (32). In seconda categoria Filippo Battocchi (339 ha superato di misura Marco Gianantoni mentre Giuseppe Di Maria (26) ha completato il podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Golf, l’ultimo weekend all’insegna di gare e spettacolo. Caroli e Cremonini battono tutti e si dividono la scena a ’Le Fonti’

