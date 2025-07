Ederson all’Inter si può fare | dal club filtra una cosa Queste 4 cessioni per sbloccarlo

Ederson all’Inter si avvicina, ma il trasferimento dipende da alcune cessioni strategiche. Dal club filtrano quattro operazioni che potrebbero sbloccare la situazione, con l'Atalanta che chiede 50 milioni di euro per il talentuoso centrocampista brasiliano. È il grande sogno di mercato dei nerazzurri, pronti a rilanciare il centrocampo e a dimenticare le recenti vicissitudini. Resta da capire quali mosse verranno fatte per finalizzare questa operazione.

