Mercato dilettanti L’Urbania fa sul serio | ingaggiato Kalombo Cirulli alla Fermignanese Semprini all’Urbino

Sedrick Kalombo, esterno classe ’95 (foto) nella passata stagione alla K-Sport Montecchio Gallo (e prima a Fano) che era dato vicino alla Vigor Senigallia di Magi (serie D) ha firmato per l’ Urbania. Kalombo ha esordito anche in serie B con la maglia della Salernitana e ha giocato in C con Foggia, Gubbio, Rimini e Lecce. All’Urbania piace pure l’attaccante della Civitanovese Kevin Buonavoglia, classe 2001, ma ieri non c’era ancora l’accordo. La Fermignanese ha ufficializzato l’ingaggio di Ivan Cirulli attaccante classe 2001 fino alla scorsa stagione al Tavullia Valfoglia. Il centrocampista del Fossombrone Riccardo Pandolfi è molto vicino ad accasarsi alla Vigor Senigallia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net