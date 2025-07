Trasparenza salariale e Gender pay gap | le nuove regole UE sugli stipendi dal 2026

Dal 2026, le nuove regole UE sulla trasparenza salariale rivoluzioneranno il panorama lavorativo globale, puntando a ridurre il divario di genere e promuovere un’uguaglianza reale. Le aziende saranno obbligate a divulgare gli stipendi medi per mansioni equivalenti, eliminando il segreto sui salari. Un passo decisivo verso un mercato più giusto e trasparente: ecco cosa cambierà nel concreto.

Gender pay gap – Dal 2026, la direttiva UE sulla trasparenza salariale rivoluzionerà il mondo del lavoro. Le nuove norme mirano a combattere il divario retributivo e a garantire maggiore equità, obbligando le aziende a comunicare gli stipendi medi per mansioni equivalenti. Ecco cosa cambia. Fine del segreto salariale La direttiva UE 2023970, da recepire . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

È fondamentale che le aziende si preparino a questo cambiamento per rispettare la normativa e favorire una cultura di pari opportunità.

