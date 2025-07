Casalnuovo di Napoli | in auto con oltre 370mila euro in contante Carabinieri denunciano 2 libici

Nel cuore di Casalnuovo di Napoli, un controllo stradale si trasforma in un'operazione chiave contro il traffico illecito di denaro. Con oltre 370mila euro trovati in auto senza alcuna giustificazione, i Carabinieri hanno messo sotto assedio un movimento sospetto. A bordo due libici visibilmente agitati, pronti a svelare un inquietante segreto economico. La scoperta apre scenari sorprendenti e pone nuove domande sulla criminalitĂ transnazionale.

CASALNUOVO DI NAPOLI, 04 LUGLIO – Oltre 370mila euro in contanti trasportati in auto senza alcuna giustificazione: è quanto hanno scoperto i Carabinieri della Tenenza di Casalnuovo durante un controllo alla circolazione stradale. A bordo del veicolo, fermato in serata, due cittadini libici di 42 e 39 anni, regolarmente soggiornanti in Italia, ma apparsi visibilmente agitati al momento del fermo. Dopo aver identificato i due uomini, i militari hanno deciso di approfondire il controllo, procedendo alla perquisizione del veicolo. Nessuna traccia di droga o armi, ma nel portabagagli un borsone ha attirato subito l’attenzione: all’interno ben 374. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Casalnuovo di Napoli: in auto con oltre 370mila euro in contante. Carabinieri denunciano 2 libici

