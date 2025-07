Dopo Favilli e Milani l’Avellino accelera | doppio innesto in arrivo

L’Avellino si prepara a scrivere una nuova pagina di successi, con un’estate all’insegna del rinnovamento e delle grandi ambizioni. Dopo aver ufficializzato Favilli e Milani, i biancoverdi accelerano il passo con un doppio innesto che promette di rafforzare la squadra. La sessione di mercato entra nel vivo: il club irpino punta deciso al futuro, puntando su giovani talenti e innesti di qualità. La stagione sta per decollare, e tutto lascia presagire grandi emozioni.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino inizia a prendere forma, giovedì mattina le prime visite mediche. E non solo. Dopo settimane di trattative, il club biancoverde ha abbracciato ufficialmente Andrea Favilli e Alessandro Milani, primi rinforzi della nuova stagione. Ma il mercato dei lupi non si ferma: in arrivo anche Valerio Crespi, attaccante classe 2004, che ha svolto le visite mediche a Villa Stuart proprio insieme ai due nuovi compagni. Per Favilli è arrivato anche l’annuncio ufficiale: biennale con opzione per un’ulteriore stagione al raggiungimento di determinati obiettivi. Un segnale chiaro della volontà della società di puntare forte sulla punta toscana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dopo Favilli e Milani, l’Avellino accelera: doppio innesto in arrivo

In questa notizia si parla di: avellino - favilli - milani - accelera

L’Avellino pianifica la rifinitura dell’attacco: trattative avanzate per Crespi e Favilli - L'Avellino si attiva con determinazione per rafforzare il reparto offensivo, preparando il terreno a trattative avanzate per Crespi e Favilli.

?Prima Roma e poi Milano, Aiello accelera sul mercato ?Simone Pafundi dell'Udinese, fantasista classe 2006 che ha giocato già nella nazionale maggiore... Vai su Facebook

L’Avellino pianifica la rifinitura dell’attacco: trattative avanzate per Crespi e Favilli.

Favilli e Milani all’Avellino: l’arrivo al Bel Sito e la firma sul contratto/VIDEO - Il terzino sinistro classe 2005 arriva in prestito dalla Lazio È iniziata ufficialmente l’avventura di Andrea F ... Scrive orticalab.it

Calciomercato Serie B: Bari scatenato, Favilli verso Avellino, la Fininvest cede il Monza - All'alba dell'apertura ufficiale del mercato estivo, il punto su tutte le trattative di oggi, 30 giugno 2025: Bari scatenato, Avellino e Monza protagoniste sul calciomercato ... Riporta sport.virgilio.it