Fermana l’iscrizione in Eccellenza entro il 22 luglio

Non perdere l'opportunità di far parte della prossima avventura in Eccellenza! La finestra telematica per l’iscrizione si apre il 10 luglio e si chiude il 22 luglio alle ore 19. Le 17 squadre delegate dal Comitato Regionale Marche devono completare la procedura entro questa scadenza per garantirsi un posto nel massimo campionato regionale. Preparati a confermare il tuo impegno e a scrivere un nuovo capitolo di successi!

Ora ci sono anche le date ufficiali in vista della prossima stagione per quello che riguarda il campionato di Eccellenza. La finestra telematica per l'iscrizione al massimo campionato regionale si aprirà il prossimo 10 luglio e si chiuderà il prossimo 22 luglio alle ore 19. In questo lasso di tempo le 17 squadre aventi diritto e indicate dal Comitato Regionale Marche dovranno provvedere all'iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza e tra questi c'è la Fermana. Per la società gialloblù dunque saranno settimane di intenso lavoro in tal senso. In primo luogo la data più attesa è quella in merito all'ok che si attende dal Tribunale di Fermo relativamente all'omologa per la ristrutturazione del debito.

