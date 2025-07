Polveriera Inter solo problemi dopo il Mondiale flop | nuovo faccia a faccia

Dopo il deludente Mondiale per club, le tensioni in casa Inter sembrano aver raggiunto un punto di rottura. La sconfitta contro la Fluminense ha acceso un fuoco che rischia di compromettere l’unità del gruppo, con Calhanoglu e Lautaro Martinez pronti a confrontarsi su atteggiamenti e responsabilità . In un clima già infuocato, si aprono nuovi scenari: sarà capace l’Inter di ricucire le ferite prima che sia troppo tardi?

Il Mondiale per club è alle spalle, ma non lo sono di certo le tensioni scoppiate in casa Inter a seguito del flop in America: non solo Calhanoglu, nuovo faccia a faccia con il calciatore nerazzurro. La sconfitta contro la Fluminense ha scatenato dissapori all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Lautaro Martinez ha manifestato il suo malcontento per l’atteggiamento di una parte dei suoi compagni di squadra. Forse in troppi hanno abbandonato la nave presto, senza nemmeno provarci. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (LaPresse) A causa di infortuni o fastidi muscolari, in cinque hanno lasciato il raduno negli Stati Uniti durante il Mondiale per club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Polveriera Inter, solo problemi dopo il Mondiale flop: nuovo faccia a faccia

