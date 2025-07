Capasso e Bonaventuri fanno il bis | Campioni d’Italia

Paolo Capasso di Lucca e David Bonaventuri di Montefegatesi si confermano campioni d’Italia con lo Sporting Amp Football, portando a casa un tricolore tanto atteso. Dopo il prestigioso bronzo in Champions League, i nostri eroi dimostrano ancora una volta la loro determinazione e talento. Un'impresa che ha richiesto sudore, impegno e resilienza, culminata in un’epica finale decisa all’ultimo respiro sotto il sole cocente. È la vittoria che sancisce la loro grandezza e insegnamenti di passione e perseveranza.

Paolo Capasso di Lucca e David Bonaventuri di Montefegatesi di nuovo Campioni d’Italia. Un altro successo per i Lucchesi che portano a casa il tricolore di Calcio Amputati. Reduce dalla Medaglia di bronzo in Champions League lo Sporting Amp Football, la squadra dove militano entrambi, conquista il titolo di Campione Italiano dopo un Campionato duro e faticoso. Si è deciso all’ultima giornata con 4 partite disputate in due giorni 40 gradi di temperatura e con numerose assenze ed infortunio. Con questo successo lo Sporting ottiene l’accesso alla prossima Amputee Champions League ’26, pronti a migliorare dopo il bronzo di Ankara. 🔗 Leggi su Lanazione.it