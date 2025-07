Il mantra del Pontedera | Pensare solo alla salvezza

Il mantra del Pontedera è chiaro: pensare solo alla salvezza. La delicata situazione societaria della Triestina, mentre la Ternana sembra aver risolto i propri problemi, potrebbe portare a cambiamenti nei gironi. Se l’Alabardata, penalizzata di 13 o 14 punti, decidesse di non partecipare, tutto potrebbe cambiare. Per ora, però, si naviga tra ipotesi e possibilità, in attesa di una decisione ufficiale che arriverà a breve...

La drammatica situazione societaria della Triestina (quella della Ternana sembra invece risolta) potrebbe modificare leggermente l’attesa composizione dei gironi nel caso in cui la gloriosa società alabardata, che partirà comunque da una penalizzazione di 13 o 14 punti, rinunciasse a partecipare al campionato. Per adesso quindi si può viaggiare solo nel campo delle ipotesi, seppur verosimili, perché per l’ufficialità c’è da attendere il primo consiglio federale utile, presumibilmente nei giorni immediatamente successivi al 15 luglio. Giorni nei quali prenderà il via anche la nuova stagione del Pontedera - l’inizio della preparazione atletica è fissata per venerdì 18 luglio - agitata dagli addii non previsti di due direttori sportivi quali Moreno Zocchi (dopo 3 anni) e Fortunato Varrà (dopo due settimane) e della segretaria Giulia Tanini (dopo 20 anni). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il mantra del Pontedera: "Pensare solo alla salvezza"

In questa notizia si parla di: mantra - pontedera - pensare - salvezza

Il mantra del Pontedera: Pensare solo alla salvezza; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria.

Il mantra del Pontedera: "Pensare solo alla salvezza" - Il presidente Simone Millozzi guarda verso il prossimo campionato "Salvarsi ogni anno è complicato. sport.quotidiano.net scrive

A Campobasso per la salvezza. Pontedera, in Molise uno spareggio - MSN - Così viene definita la gara odierna, 7a di ritorno, che vede il Pontedera di scena a Campobasso, la trasferta più lunga del campionato. Lo riporta msn.com