Caldo continua l’allarme | oggi 20 città con il bollino rosso

L'estate estrema colpisce ancora: oggi, 4 luglio, l’Italia affronta una giornata record di caldo, con ben 20 città in codice rosso, il massimo allerta per rischi sulla salute. Temperature insostenibili e ondate di calore che mettono a dura prova i cittadini, specialmente gli anziani e i bambini. È fondamentale restare informati e adottare tutte le precauzioni necessarie per affrontare questa emergenza climatica. La lotta contro il caldo non si ferma qui.

Oggi, giovedì 4 luglio, l’Italia affronta l’ennesima giornata di caldo estremo, la peggiore dell’estate (finora) secondo il bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute. Sono ben 20 le città classificate con il bollino rosso, il livello massimo di allerta per i rischi legati al caldo sulla salute, soprattutto per anziani, bambini e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Caldo, continua l’allarme: oggi 20 città con il bollino rosso

