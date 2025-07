monza il 10 ottobre la prima sfida di campionato con il bassano

Monza, il 10 ottobre, si prepara a vivere un emozionante avvio di campionato con la prima sfida contro il Bassano. L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar inaugurerà la stagione 2025-2026 al PalaSomaschini di Seregno, portando con sé entusiasmo e determinazione. La partenza promette scintille, e Monza è convinta di aver allestito una squadra pronta a sorprendere e a scrivere nuove pagine di successo.

La partenza sarĂ con il brivido. PerchĂ© l’ Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar inaugurerĂ il campionato 2025-2026 affrontando in casa il Bassano. Il debutto è venerdì 10 ottobre alle 21 al PalaSomaschini di Seregno. Il trasferimento dalla tradizionale casa dell’Hrcm, il PalaRovagnati, e relativo anticipo al venerdì, è dovuto ai lavori di ristrutturazione dell’impianto biassonese. Monza, in ogni caso, è convinta di aver allestito una compagine temibile, in grado di fare bene sia in campo nazionale sia in ambito europeo nella Coppa Wse. Anche perchĂ© nella prossima stagione il confermato tecnico argentino Ivan Iaquierz (foto) potrĂ fare affidamento pure su una coppia offensiva strepitosa, composta dall’argentino Joaquim Olmos, 22 anni, due anni fa al Sarzana, e da Paolo Colamaria, classe 2006, in arrivo dal Giovinazzo, autore di 22 reti con la formazione pugliese nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it