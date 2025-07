Accordo fatto per Ciro che aspetta solo l’ufficialità dello svincolo dal Besiktas Per l’ex Toronto invece si cerca la quadra sul contratto | lui vorrebbe un triennale Immobile-Bernardeschi la grande attesa | ma arriveranno

L’aria di mercato si infiamma con due grandi ritorni: Ciro Immobile e Federico Bernardeschi, ex azzurri campioni d’Europa, pronti a riabbracciare l’Italia. Il Bologna, sulla soglia del grande colpo, aspetta solo la formalità dello svincolo di Immobile dal Besiktas, mentre si lavora al contratto triennale. La lunga attesa sta per finire: il rush finale è alle porte, e il sorriso dei tifosi si fa sempre più vicino.

