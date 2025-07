Aggressione razzista nel centro di Roma su bus di linea

Un episodio di inaudita violenza e intolleranza ha scosso il cuore di Roma, quando un giovane è stato vittima di un'aggressione razzista a bordo di un autobus di linea nel centro della città. Accerchiato, insultato e brutalmente aggredito, l'episodio mette in evidenza l'urgenza di contrastare con fermezza ogni forma di odio e discriminazione. I Carabinieri sono intervenuti rapidamente, dando esecuzione a un'ordinanza che dispone...

Prima lo hanno accerchiato, poi apostrofato con frasi come 'Negro di m. ti uccido, so dove abiti" quindi l'aggressione a calci e pugni fino a farlo cadere e rubargli l'orologio e il telefono. L' aggressione razzista è avvenuta a bordo di un autobus di linea nel centro di Roma ed è stata compiuta da quattro ragazzi italiani individuati grazie anche ai sistemi di videosorveglianza. I Carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone misure cautelari, nei confronti dei quattro: uno di 21 anni, è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e tre, tra i 19 e i 20 anni, sono sottoposti all'obbligo di dimora con divieto di lasciare l'abitazione di notte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aggressione razzista nel centro di Roma su bus di linea

In questa notizia si parla di: aggressione - razzista - centro - roma

La top model Lea T., figlia dell’ex calciatore Cerezo, salva una ragazza da un’aggressione razzista - Una scena incredibile di coraggio e solidarietà si è svolta martedì sera a Genova, dove Lea T, la celebre top model e figlia dell'ex calciatore Cerezo, ha fermato un'aggressione razzista davanti a un supermercato.

LGBT, M5S: AGGHIACCIANTE AGGRESSIONE A ROMA, ALLARMANTE AUMENTO VIOLENZA OMOFOBA ROMA, 10 giugno - "Pochi giorni fa a Roma in una zona nota per la movida serale, una coppia gay è stata aggredita e picchiata oltre che insultata, è u Vai su Facebook

Aggressione razzista nel centro di Roma su bus di linea; Roma, l’aggressione razzista sul bus in centro: «Ti uccido, so dove abiti»; Aggressione razzista su bus in centro a Roma: «Ne*ro di m...». In 4 lo accerchiano per derubarlo: hanno fra i.

Aggressione razzista su bus in centro a Roma: «Ne*ro di m...». In 4 lo accerchiano per rubargli orologio e telefono: hanno fra i 19 e 21 anni - Quattro ragazzi italiani, individuati grazie anche ai sistemi di videosorveglianza, se la sono presa con uomo ... Come scrive ilmessaggero.it

Aggressione razzista nel centro di Roma su bus di linea - ti uccido, so dove abiti" quindi l'aggressione a calci e pugni fino a farlo cadere e rubargli l'orologio e il telefono. Scrive ansa.it