Serie A la classifica aggiornata dopo la 22ª giornata | risposta Inter!

La ventiduesimadiA si è appena conclusa, con la vittoria per 2-0 del Genoa sul Monza che rilancia il Grifone in. Ma in testa è ormai definito: sarà un duello frae Napoli.A 2024-2025 – 22ªTorino-Cagliari 2-0 6?, 61? AdamsComo-Atalanta 1-2 30? Paz, 56?, 70? Retegui (A)Napoli-Juventus 2-1 43? Kolo Muani (J), 57? Zambo Anguissa, 69? rig. LukakuEmpoli-Bologna 1-1 24? Colombo, 44? Dominguez (B)Milan-Parma 3-2 24? Cancellieri (P), 38? rig. Pulisic, 80? Delprato (P), 92? Reijnders, 95? ChukwuezeUdinese-Roma 1-2 38? Lucca (U), 50? rig. Lo. Pellegrini, 64? rig. DovbykLecce-0-4 6? Frattesi, 39? Lautaro Martinez, 57? Dumfries, 61? rig. TaremiLazio-Fiorentina 1-2 11? Adli, 17? Beltran, 92? Marusic (L)Venezia-Verona 1-1 28? Zerbin, 76? Tchatchoua (VER)Genoa-Monza 2-0 60? De W, 83? VasquezANapoli 5350 *Atalanta 46Lazio 39Juventus 37Fiorentina 36 *Milan 34 *Bologna 34 *Roma 30Torino 26Udinese 26Genoa 26Como 22Empoli 21Cagliari 21Parma 20Lecce 20Verona 19Venezia 15Monza 13* una partita in menoPROSSIMO TURNOVENTITREESIMAAParma-Lecce venerdì 31 gennaio ore 20.