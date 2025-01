Ilrestodelcarlino.it - "Casa della Comunità in centro: è stata accolta la nostra proposta"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Se ladi Castel Maggiore si ingrandirà nella sua sede attuale è perché èla". Lo dicono gli ex consiglieri comunali del gruppo misto Andrea Cavallari, Viliam Grandini e Luca Napoli. "Abbiamo appreso con soddisfazione – dicono – quanto deliberato recentemente in consiglio comunale. E’infatti approvata la modificaconvenzione tra il Comune e l’Usl per la realizzazionecon lo spostamentostruttura. In origine erapensata sulla via Galliera in uno spazio avulso dalabitato; mentre nell’attuale presidio sanitario esistente in piazza II Agosto la nuova struttura sanitaria sarà utile anche dal punto vista sociale e centrale". I consiglieri ricordano che nel consiglio comunale del gennaio dello scorso anno, sollevarono non poche perplessità in merito alla scelta da partegiunta di allora di insediare la struttura in una zona dove i cittadini di Castel Maggiore erano costretti ad arrivare in auto, creando ulteriori problemi di inquinamento.