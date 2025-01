Sport.quotidiano.net - Calcio giovanile, le date verranno comunicate in base al numero di squadre partecipanti. Torneo Mazza, organizzazione al lavoro

Sono cominciati i preparativi per l’edizione41 del, la più prestigiosa manifestazione didella provincia di Ferrara. Ilscatterà a marzo, con un programma che si snoda sui binari della tradizione, senza rinunciare a qualche novità interessante. Per quanto riguarda le categorie Allievi (2008-2009), Giovanissimi (2010-2011) ed Esordienti a 9 (2012-2013), sarà possibile iscrivere la doppia squadra con liste di giocatori separate. Come al solito, il martedì è la giornata dedicata alle partite degli Esordienti, il mercoledì a quelle dei Giovanissimi e il giovedì agli Allievi. I gironi di qualificazione si svolgeranno da marzo a maggio, mentre semifinali e finali sono previste per la prima settimana di giugno presso lo stadio. Anche quest’anno è confermata la partecipazione della categoria Pulcini, che disputerà le proprie partite in un’unica giornata sabato 7 giugno presso l’impianto di corso Piave.