Perché il Mississippi vuole "vietare" la masturbazione maschile: orgasmi solo per concepire

Il senatore democratico delBradford Blackmon ha appena lanciato un disegno di legge che mira ala, limitando l’eiaculazione alscopo del concepimento. La mozione è stata presentata lo scorso lunedì, come riporta il Daily Mail, e prevede una sanzione di 1000 dollari (circa 950 euro) per la prima infrazione, di 5000 (4760 euro) per la seconda e di 10000 (9250) per quelle successive.La proposta punta a rendere illegale “scaricare materiale genetico senza l’intenzione di fertilizzare un embrione” , ma, chiarisce ancora il Mail, in realtà non si tratta di un progetto che intende limitare la libertà personale ma di una provocazione nei confronti dei repubblicani, che sostengono il divieto di certe forme di contraccezione, come evidenziato anche lo scorso giugno, quando bloccarono un disegno di legge, il Right to Contraception Act che voleva garantire, a livello federale, il diritto di acquistare e utilizzare contraccettivi e per gli operatori sanitari di fornirli.