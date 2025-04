Legnago di Bagatti | sfida decisiva ad Ascoli per sperare nei playout

Legnago allenato da Bagatti non ha ancora perso la speranza, ma l’impresa che potrebbe condurre i veneti ad un’insperata possibilità di disputare i playout ora è divenuta quasi impossibile. L’ultima sconfitta incassata contro il Pescara pesa come un macigno e al Del Duca la vittoria potrebbe non bastare. "Dobbiamo pensare a noi stessi e andare ad Ascoli dando tutto per vincere – commenta il tecnico –. Durante la partita non abbiamo bisogno dei telefonini per vedere cosa stanno facendo Sestri Levante e Lucchese. A noi servono i tre punti e basta". L’occhio però dovrà essere inevitabilmente rivolto nei confronti delle altre due avversarie che dovranno perdere entrambe. "L’Ascoli vive una situazione strana – prosegue –. Non avendo più obiettivi potrà succedere di tutto. Potranno fare una grande partita con la mente sgombra oppure mostrarsi rilassati ed avere più problematiche del solito. Sport.quotidiano.net - Legnago di Bagatti: sfida decisiva ad Ascoli per sperare nei playout Leggi su Sport.quotidiano.net Ilallenato danon ha ancora perso la speranza, ma l’impresa che potrebbe condurre i veneti ad un’insperata possibilità di disputare iora è divenuta quasi impossibile. L’ultima sconfitta incassata contro il Pescara pesa come un macigno e al Del Duca la vittoria potrebbe non bastare. "Dobbiamo pensare a noi stessi e andare addando tutto per vincere – commenta il tecnico –. Durante la partita non abbiamo bisogno dei telefonini per vedere cosa stanno facendo Sestri Levante e Lucchese. A noi servono i tre punti e basta". L’occhio però dovrà essere inevitabilmente rivolto nei confronti delle altre due avversarie che dovranno perdere entrambe. "L’vive una situazione strana – prosegue –. Non avendo più obiettivi potrà succedere di tutto. Potranno fare una grande partita con la mente sgombra oppure mostrarsi rilassati ed avere più problematiche del solito.

