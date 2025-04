La diagnosi di Alzheimer non rappresenta la fine della storia Soprattutto se arriva presto quando le facoltà cognitive sono pressoché integre Ci sono terapie per rallentare il passo della malattia E nascono iniziative per non restare soli

diagnosi di Alzheimer è come trovarsi davanti ad una tela ricca di toni accesi, scoprendo d’un tratto che lentamente quei colori andranno sbiadendo. In passato le conoscenze erano scarse e quel giudizio arrivava come una sentenza quando il quadro clinico era già in stadio avanzato. Ma le cose sono cambiate. «La ricerca ha registrato progressi significativi e, nonostante non esista ancora una cura definitiva, l’esperienza dei pazienti mostra giorno per giorno che, anche se questa condizione pone sfide enormi, la vita non si ferma quando viene pronunciata quella parola» sottolinea Katia Pinto, presidente della Federazione Alzheimer. Alzheimer, la gravità della malattia sarà valutabile con un semplice esame del sangue X Agire d’anticipo sull’AlzheimerInnanzitutto,«più si interviene in fase precoce, meglio si riesce a modificare il decorso della malattia» osserva Giovanna Zamboni, professoressa di Neurologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, vincitrice di uno specifico bando di ricerca da parte dell’European Research Council. Iodonna.it - La diagnosi di Alzheimer non rappresenta la fine della storia. Soprattutto se arriva presto, quando le facoltà cognitive sono pressoché integre. Ci sono terapie per rallentare il passo della malattia. E nascono iniziative per non restare soli Leggi su Iodonna.it Ricevere unadiè come trovarsi davanti ad una tela ricca di toni accesi, scoprendo d’un tratto che lentamente quei colori andranno sbiadendo. In passato le conoscenze erano scarse e quel giudiziova come una sentenzail quadro clinico era già in stadio avanzato. Ma le cosecambiate. «La ricerca ha registrato progressi significativi e, nonostante non esista ancora una cura definitiva, l’esperienza dei pazienti mostra giorno per giorno che, anche se questa condizione pone sfide enormi, la vita non si fermaviene pronunciata quella parola» sottolinea Katia Pinto, presidenteFederazione, la gravitàsarà valutabile con un semplice esame del sangue X Agire d’anticipo sull’Innanzitutto,«più si interviene in fase precoce, meglio si riesce a modificare il decorso» osserva Giovanna Zamboni, professoressa di Neurologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, vincitrice di uno specifico bando di ricerca da parte dell’European Research Council.

