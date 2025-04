Lutto nel mondo del calcio addio per sempre al grande campione dell’Inter

mondo del calcio rende omaggio all’indimenticabile ala destra della gloriosa Inter degli anni ’60 e campione mondiale con il Brasile nel 1962. Scomparso all’età di 84 anni, la sua assenza lascia un vuoto incolmabile tra i tifosi che hanno vissuto i suoi trionfi. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla Portuguesa, la squadra dove iniziò il suo straordinario percorso sportivo. (.)Leggi anche: “Perché ho evitato i funerali”: Don Cristiani choc, il durissimo sfogoLeggi anche: Melania Trump compie gli anni, il regalo inaspettato di Donald dopo i funerali del Papamondo del calcio in Lutto, addio alla leggenda della grande Inter«La Portuguesa SAF lamenta profondamente il decesso dell’ex attaccante Jair da Costa, una delle leggende del nostro club. Rivelato nella Lusa, difese la maglia rossoverde tra il 1960 e il 1962, anno in cui fu campione del mondo con la Nazionale brasiliana», si legge nel comunicato ufficiale, che ha voluto sottolineare l’orgoglio per aver visto nascere e crescere un talento destinato a brillare sui palcoscenici più importanti del mondo. Tvzap.it - Lutto nel mondo del calcio, addio per sempre al grande campione dell’Inter Leggi su Tvzap.it Ildelrende omaggio all’indimenticabile ala destra della gloriosa Inter degli anni ’60 emondiale con il Brasile nel 1962. Scomparso all’età di 84 anni, la sua assenza lascia un vuoto incolmabile tra i tifosi che hanno vissuto i suoi trionfi. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla Portuguesa, la squadra dove iniziò il suo straordinario percorso sportivo. (.)Leggi anche: “Perché ho evitato i funerali”: Don Cristiani choc, il durissimo sfogoLeggi anche: Melania Trump compie gli anni, il regalo inaspettato di Donald dopo i funerali del Papadelinalla leggenda dellaInter«La Portuguesa SAF lamenta profondamente il decesso dell’ex attaccante Jair da Costa, una delle leggende del nostro club. Rivelato nella Lusa, difese la maglia rossoverde tra il 1960 e il 1962, anno in cui fudelcon la Nazionale brasiliana», si legge nel comunicato ufficiale, che ha voluto sottolineare l’orgoglio per aver visto nascere e crescere un talento destinato a brillare sui palcoscenici più importanti del

Se ne parla anche su altri siti

Lutto nel mondo del calcio, addio a Jorge Bolano: l’ex di Parma e Samp è morto a 47 anni - Jorge Bolaño, ex centrocampista di Parma, Lecce, Sampdoria e Modena, è morto all’età di 47 anni a causa di un infarto Jorge Bolaño, ex centrocampista di Parma, Lecce, Sampdoria e Modena, è morto all’età di 47 anni a causa di un infarto mentre si trovava a un compleanno a Cucutà. Il colombiano, che aveva iniziato […] 🔗calcionews24.com

Addio all’ex arbitro di serie A Giuseppe Conocchiari, mondo del calcio in lutto - Montecassiano (Macerata), 6 marzo 2025 – In lutto il mondo degli arbitri di calcio maceratesi per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Conocchiari, 68 anni di Sambucheto di Montecassiano. Conocchiari è stato colpito da un malore improvviso, che non gli ha lasciato scammpo. L’ex giacchetta nera aveva debuttato in serie A dirigendo la gara Juve-Cagliari (1992) e vantava anche 30 presenze sui campi di serie B. 🔗ilrestodelcarlino.it

Lutto nel mondo del calcio: addio al 18enne dopo il gravissimo incidente - Lutto tremendo nel mondo del calcio: è venuto a mancare poco prima di compiere 19 anni dopo un incidente gravissimo. È venuto a mancare in queste ore, Guo Jiaxuan, una giovanissima promessa del calcio cinese dopo un grave incidente avvenuto proprio sul terreno di gioco. Il 6 febbraio del 2025, Jiaxuan aveva rimediato un gravissimo trauma cranico nella gara disputata contro l’RC Alcobendas ed era perciò finito in coma. 🔗rompipallone.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lutto nel mondo del calcio: addio a Jair da Costa. Aveva 84 anni; Lutto nel mondo del calcio, addio a Jair Da Costa: il ricordo della Roma; Addio alla Freccia nera. Lutto nel mondo del calcio per la morte di Jair protagonista nella grand; Lutto nel mondo del calcio: l'addio a Francesco, Papa amante del calcio e dello sport. 🔗Ne parlano su altre fonti

Jair, Inter in lutto: addio alla Freccia Nera che trionfò con Herrera - Lutto nel mondo del calcio. E' morto all'età di 84 anni Jair da Costa, noto semplicemente come Jair, ex ala della grande Inter di Herrera con una stagione vissuta con la Roma. Nato a Santo André il 9 ... 🔗tuttosport.com

Lutto nel mondo del calcio, morto Jair da Costa: aveva 84 anni - Una triste notizia per il calcio: addio a Jair da Costa, ex attaccante brasiliano dell’Inter e con una parentesi anche nella Roma. Aveva 84 anni. Nato a Santo Andrè, aveva iniziato a giocare a calcio ... 🔗msn.com

Addio a Jair da Costa, leggenda della Grande Inter e campione del mondo - Il calcio piange Jair da Costa, ex campione dell'Inter e del Brasile, scomparso a 84 anni. Icona della Grande Inter. 🔗quotidiano.net