Estra Pistoia a un passo dalla retrocessione | sfida decisiva contro Venezia

Estra è a un passo dalla retrocessione matematica. Con l’eventuale sconfitta oggi in casa di Venezia, i biancorossi darebbero infatti ufficialmente l’addio alla Serie A e chiuderebbero una stagione tutta sbagliata, dall’inizio alla fine. La squadra e il suo allenatore ormai da tempo hanno come unico obiettivo quello di onorare al massimo il campionato, facendolo al meglio di quelle che sono le attuali possibilità di una squadra ormai sfinita mentalmente e fisicamente. Pistoia si sta reggendo da tempo solo sull’orgoglio del gruppo degli italiani che per questa maglia sono disposti a tutto e lo hanno dimostrato. Il resto, gli americani, sono una cornice che però non riesce a rendere più prezioso il quadro.Al Taliercio l’Estra si troverà di fronte un’altra grande squadra dopo le sfide contro Milano e Bologna che lotta per migliorare la posizione all’interno dei play off. Sport.quotidiano.net - Estra Pistoia a un passo dalla retrocessione: sfida decisiva contro Venezia Leggi su Sport.quotidiano.net L’è a unmatematica. Con l’eventuale sconfitta oggi in casa di, i biancorossi darebbero infatti ufficialmente l’addio alla Serie A e chiuderebbero una stagione tutta sbagliata, dall’inizio alla fine. La squadra e il suo allenatore ormai da tempo hanno come unico obiettivo quello di onorare al massimo il campionato, facendolo al meglio di quelle che sono le attuali possibilità di una squadra ormai sfinita mentalmente e fisicamente.si sta reggendo da tempo solo sull’orgoglio del gruppo degli italiani che per questa maglia sono disposti a tutto e lo hanno dimostrato. Il resto, gli americani, sono una cornice che però non riesce a rendere più prezioso il quadro.Al Taliercio l’si troverà di fronte un’altra grande squadra dopo le sfideMilano e Bologna che lotta per migliorare la posizione all’interno dei play off.

